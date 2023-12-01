На месте заброшенного хлебозавода в Новом Уренгое хотят открыть рынок

На месте бывшего хлебозавода в Новом Уренгое хотят открыть рынок. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов во время прямого эфира на радио 30 ноября 2023 года. Сейчас здание заброшено. Завод был закрыт около 10 лет назад.

«Наконец хлебозаводом собственник занялся и уже материалы завозит. Хочет сделать очень симпатичный современный рынок в этом здании. Как Михайловский в Тюмени. Тоже обещает к Дню города справить новоселье», – кратко охарактеризовал проект градоначальник.

Агентство «Новый День» сделает запрос в мэрию, чтобы узнать подробности.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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