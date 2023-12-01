Уренгойский водоканал должен заплатить 400 млн рублей за загрязнение реки

Компания «Уренгойгорводоканал» заплатит 400 млн рублей за сброс в реку грязных стоков. Компания слила в реку Ево-Яха канализационные воды с нефтепродуктами и другими вредными веществами. Однако инспекторам не сразу удалось привлечь фирму к ответственности. Добровольно компания вред не возместила, а ямальский арбитражный суд встал на сторону предпринимателей. И только апелляция вынесла решение, которое обязывает водоканал возместить вред. Об этом сообщила глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своём телеграм-канале.

«Ещё в 2019 году инспекторы Службы выявили превышение ПДК по ряду загрязнителей в стоках с очистных канализационных сооружений в Новом Уренгое. Управляющая компания «Уренгойгорводоканал» допустила сброс недостаточно очищенной воды в природный водный объект. В результате в реку Ево-Яха попали нефтепродукты, аммоний-ион и другие опасные вещества. Сумма нанесённого халатностью УК вреда окружающей среде вреда превысила 394,5 млн рублей», – написала глава службы.

Учредителем компании является мэрия города. В мае 2023 года заключено концессионное соглашение которое предполагает реконструкцию очистных сооружений.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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