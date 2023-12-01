Суд решил судьбу работников, из-за которых трое погибли при пожаре на месторождении «Газпромнефти»

Следователи сообщили о завершении следствия и суда по делу о гибели троих рабочих из-за пожара и взрыва на скважине Еты-Пуровского месторождения «Газпромнефть ННГ».

Мастер и бурильщик признаны виновными в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трёх человек.

Одному из них назначены принудительные работы сроком 1 год 6 месяцев, другому – 1 год 8 месяцев, с удержанием 5% зарплаты в доход государства.

ЧП случилось 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки месторождения в Пуровском районе.

Работники ремонтировали скважину. Бурильщик был руководителем ночной смены бригады, ответственным за соблюдение требований промышленной безопасности.

«Бурильщик капитального ремонта скважин после выполнения задания мастера покинул рабочую площадку, не обеспечив герметизацию устья скважины. Доложив о проделанной работе мастеру, он сообщил ему о том, что устье скважины незагерметизировано.

Мастер по ремонту скважин проигнорировал эти данные, после чего выдал задание членам бригады продолжить работы»,– описывают нарушения в действиях подсудимых в следственном управлении СК Ямала.

Утром из скважины произошёл выброс нефтегазового флюида с образованием газо-паровоздушной смеси.

Работники бригады попытались устранить аварию, однако произошло воспламенение газо-паровоздушной смеси.

В результате пожара погиб 26-летний бурильщик, ещё двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице.

Как сообщал тг-канал «Сова сказала», месторождение разрабатывает компания «Газпромнефть-ННГ».

Скважину ремонтировали сотрудники АО «Сибирская сервисная компания».

Пострадавших на вертолете в больницу Ноябрьска доставила компания «Газпромнефть-ННГ».

Пуровский район, Наталья Ефремова

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