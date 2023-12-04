В Надыме осудили мужчину за покупку наркотиков через «Телеграм»

В Надыме осудили мужчину, который купил наркотики через мессенджер «Телеграм». Продавца силовики не установили.
«Мужчина, используя свой мобильный телефон, связался с неустановленным лицом, у которого приобрёл запрещённое вещество. Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», – уточнили в прокуратуре Ямала.
Калификация дела – ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).
Надым, Наталья Ефремова
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