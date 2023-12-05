В Губкинском за решётку отправили мужчину, который пьяным наехал на детей

В Губкинском суд отправил в колонию мужчину, который, будучи пьяным, наехал на детей. ДТП случилось летом 2023 года. В аварии пострадали две девочки.

«17 июля 2023 года в вечернее время мужчина, находясь в состоянии опьянения и управляя автомобилем «Лада Приора», в центре города совершил наезд на двоих несовершеннолетних детей. Дети двигались по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешеходов путём применения экстренного торможения. В результате ДТП несовершеннолетним причинен тяжкий вред здоровью», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Суд приговорил нарушителя к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания осуждённый лишён прав на 3 года. Кроме того, удовлетворён иск прокуратуры о взыскании в пользу детей компенсации морального вреда в 1,8 млн рублей.

Мужчина признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) и преступления, предусмотренного п. «а, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, лишенным права управления транспортным средством).

Губкинский, Наталья Ефремова

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