В Губкинском осудили мужчину за хищение из трубы 933 тонн нефти

В Губкинском осудили директора компании, который организовал хищение нефти из трубопровода Уренгой-Холмогоры. За полгода ему удалось «слить» на сторону 933 тонны нефти.

«С декабря 2018 года по июль 2019 года подсудимый, занимая должность директора коммерческой организации, договорился с иными лицами на хищение нефти из магистрального трубопровода в п. Пурпе Пуровского района. С этой целью он заключил договоры аренды и субаренды производственной базы с подъездной железной дорогой и резервуарами для слива-налива нефтепродуктов, контейнерной площадки, прирельсовой базы. После этого иные лица осуществили врезку в магистральный нефтепровод, подключили шланг высокого давления к ней, проложили его к арендуемой производственной базе и подключили к трубной магистрали», – описали преступление в прокуратуре Ямала.

Таким образом нефть из магистрального трубопровода поступала в резервуары, а затем загружалась в железнодорожные вагоны-цистерны с целью дальнейшей реализации потенциальным покупателям.

Общая стоимость похищенных углеводородов – свыше 26 млн рублей.

Суд приговорил руководителя к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей и с ограничением свободы сроком на 1 год.

Квалификация дела – п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из нефтепровода, в особо крупном размере).

Губкинский, Наталья Ефремова

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