Власти Ямала заявили об отсутствии полномочий для запрета абортов в частных клиниках

Департамент здравоохранения Ямала заявил, что у властей округа нет полномочий запрещать аборты в частных клиниках. Такой комментарий власти дали в ответ на вопрос жителя в аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова.

«Сожалеем, но частные клиники не относятся к системе здравоохранения округа. Вопрос о запрете абортов в частных клиниках законодательно не закреплён на федеральном уровне. <…> В адрес частных клиник, которые имеют лицензию на прерывание беременности, направлены материалы для организации мотивационного анкетирования, речевые модули по организации работы, направленной на сохранение беременности»,– говорится в ответах Депздрава ЯНАО.

При этом подписчик, задавший вопрос, начал настаивать на том, что власти должны найти способ запретить аборты в негосударственных больницах. Например, просто попросить их не проводить прерывание беременности. На данный момент этот его комментарий собрал 7 «дизлайков» и 1 «лайк».

Тема запрета абортов в частных клиниках активно обсуждается на федеральном и региональных уровнях. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что законодатели работают над исключением абортов из коммерческих медицинских учреждений.

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube