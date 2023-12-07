В Новом Уренгое после введения бесплатного проезда для пенсионеров вырастет стоимость билетов на автобус

В Новом Уренгое на 3 рубля подорожает проезд в автобусах. Новые цены начнут действовать 1 января 2024 года.

«Стоимость поездки по городу будет 33 рубля при безналичном расчёте, 35 рублей – при оплате наличными, а до отдалённых районов Коротчаево и Лимбяяха можно будет доехать за 113 рублей при безналичном расчёте, 115 рублей – при наличном расчёте»,– сообщают городские чиновники в официальных аккаунтах.

Там уверяют, что горожане ездят втрое дешевле себестоимости.

«Себестоимость проезда составляет 105 рублей по городу и 600 рублей – в отдаленные районы. Разница дотируется из городского бюджета»,– рассказали в мэрии.

При этом с 1 января кратно вырастает число людей, которые будут ездить в автобусах Нового Уренгоя бесплатно.

Это граждане льготных категорий, в том числе неработающие пенсионеры, студенты и школьники.

Чиновники посчитали, что льготы смогут воспользоваться 16 тыс. неработающих пенсионеров. А всего 18 тыс.человек.

Для сравнения: на конец 2023 года около 400 человек – шесть льготных категорий граждан – пользуются услугами общественного транспорта в городе бесплатно.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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