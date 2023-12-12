Глава СКР Бастрыкин запросил доклад по жалобе жителей Муравленко на промерзание стен в квартире

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался жалобами на холод в квартирах жителей Муравленко. Как написали в соцсетях граждане, сены стали промерзать в доме после ремонта. Глава СКР попросил главного ямальского следователя Андрея Егорова предоставить ему доклад по ситуации.

«В соцмедиа и в средствах массовой информации сообщается, что в Муравленко после ремонта панельных домов стены покрываются льдом и плесенью. По словам местных жителей, эта проблема существует во многих домах, однако управляющие компании бездействуют», – указано в телеграм-канале СКР.



Жалоба появилась 10 декабря в группе «Мой Муравленко» в ВК. Жительница написала обращение к УК «ЖЭК-1», в котором указала, что стены стали промерзать после утепления межпанельных швов. Адрес дома – Пер. Новосёлов д.1

«25.09.23 приехали сначала одну сторону сделали, дак ещё и в спешке. 16.10.23, когда уже выпал снег, доделали торцевую сторону. Вы вообще нам точно торец утеплили или просто замазали? Со старым утеплением было хоть и холодно, но не до такой степени, чтоб стены льдом покрывались в комнате, а на кухне за 2 месяца пошла плесень…Раньше ходили в одних шерстяных носках теперь же одеваем 2 пары. Спать хоть в верхней одежде ложись от стены дует так, будто в окно голову высунул», – написала жительница города.

Она приложила фото, на которых видно, что стена в квартире покрылась инеем.

Муравленко, Наталья Ефремова

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