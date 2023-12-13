В Новом Уренгое сегодня ночью сгорел деревянный жилой дом

В Новом Уренгое в ночь на 13 декабря сгорел жилой дом. По предварительным данным МЧС, пострадавших и погибших нет.

Как сообщили в региональном управлении ведомства, сообщение о возгорании поступило в пожарную часть около 4 часов утра. Горел деревянный дом на улице Звёздная, д. 42



«Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия уже наблюдалось горение на втором этаже 1-го подьезда и чердачного помещения по всей площади, что говорит о позднем сообщении в пожарную охрану.

Пожар произошёл в ночное время, и большинство людей уже спали, и соответственно жильцы обнаружили его поздно», – объяснили в спасательном ведомстве.



Из горящего дома спасатели выели 5 человек, один из них инвалид-колясочник. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировалось 13 жильцов.

Мэрия предоставила погорельцам автобус для обогрева.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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