На Ямале осудили мужчину за стрельбу в незнакомца

В Ямальском районе осудили мужчину, который в алкогольном опьянении решил пострелять в незнакомого человека. Ему назначили штраф в 100 тыс. рублей. Как сообщили в СУ СК Ямала, обвиняемый искренне раскаялся.

ЧП случилось 3 сентября 2023 года в селе Сеяха Ямальского района.

«45-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вспомнил давний конфликт с односельчанином и отправился к нему в гараж для выяснения отношений. Не найдя там своего обидчика, он вступил в конфликт с находящимся там рабочим. Видя, что на его угрозы не последовало никакой реакции, он сходил в свой гараж, взял оттуда гладкоствольное ружье, и, вернувшись, произвёл два выстрела в сторону потерпевшего – над головой и под ноги», – рассказали в Следкоме.

Рабочий, в которого стреляли, обезоружил хулигана, отобрал у него ружьё и вызвал полицию.

Стрелявший признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Ямальский район, Наталья Ефремова

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