Замгубернатора ЯНАО назвал причины роста цен на Интернет

Заместитель губернатора ЯНАО Константин Оболтин назвал две причины удорожания услуг Интернета. По его словам, первый фактор – это увеличение скорости и объёма потребления трафика. Второй фактор – это инфляция.

«В начале года были большие переживания у граждан – как же будет вести себя тарифная политика, учитывая санкционное давление, закрытие поставок оборудования, неготовность нашей промышленности выпускать [оборудование] в тех объёмах, которые требуются операторам связи. Мы видим, что да, действительно, средний тариф доступа к сети Интернет вырос фактически на 20%. Это обусловлено двумя факторами. Первый – ямальцы с лёгких тарифов, где лёгкий сёрфинг и посещение страниц, перешли в более тяжёлые тарифы, где они могут потреблять и смотреть «Ютуб», «Рутуб», дистанционное обучение. Ну, и, конечно же, сказалось инфляционное давление», – отметил чиновник.

Также г-н Оболтин сообщил, что тарифы на доступ в Сеть нерегулируемые, государство их снижать не может. «Поэтому нашим департаментом разрабатываются некие компенсирующие мероприятия, которые должны в той или иной мере играть на сдерживание тарифов», – сказал чиновник.

Он отметил, что в прошлом году было две таких меры. Первая – снижение в 2 раза налога на землю для прокладки линий связи. Второе – снижение арендной платы для размещения сооружений связи на государственной и муниципальном имуществе. Он признал, что этих мер было недостаточно – цены всё равно подскочили.

В 2023 году снова предложили преференции оператором связи. Первое – инвестиционный налоговый вычет (если оператор связи увеличивает покрытие или подключает новые населённые пункты, то по итогам года он может получить налоговый вычет из налога на прибыль).

«Вторая важная мера поддержки: договорились с «РСК Ямал» о том, что сейчас будет на территории округа действовать единый тариф, который также подвергся снижению, для того, чтобы пустить на инфраструктуру электрических столбов кабелей связи. Это наиболее существенно должно сказаться на подключении частного сектора и низкой застройки», – объяснил заместитель губернатора.

Салехард, Наталья Ефремова

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