Больницы Ямала ждут запчасти для иностранного медоборудования месяцами из-за санкций

Власти Ямала ищут варианты закупки запчастей для импортного медицинского оборудования. Та схема, которая работает сейчас, занимает слишком много времени – ожидание может растянуться на 9 месяцев из-за санкций. Всё это время тяжёлая техника – как КТ и МРТ – простаивает. О пробеме и поисках её решения рассказал глава Депздрава Ямала Сергей Новиков во время итоговой пресс-конференции на официальной странице ЯНАО в «ВК».

«В этом году из-за санкционной политики поставка запасных частей очень затянулась. Если раньше можно было завезти и установить запчасть в течение месяца, то сейчас на это уходит 3-4, а иногда и 9 месяцев. Губернатор перед нами тоже эту проблему отметил. Он поставил перед нам задачу разобраться и найти способы, чтобы срок поставки запчастей и восстановления работоспособности аппаратов максимально сократить. Думаем, как это сделать. Обращались за опытом в крупные частные клиники, в том числе «Мать и дитя». Думали, может, у них вариант есть. Но коллеги, к сожалению, сказали, что столкнулись с теми же трудностями – тоже по несколько месяцев ждут запчастей» – описал ситуацию г-н Новиков.

Он отметил, что у региональных чиновников есть ещё один вариант в проработке, пока его озвучивать глава Депздрава не стал.

По словам Сергея Новикова, есть российские аналоги, однако они собраны из импортных запчастей, к тому же, по отзывам врачей из других регионов, уступают по качеству.

Критической ситуация с поставками запчастей стала для салехардской окружной больницы. Там из строя вышли сразу три аппарата – два КТ и МРТ. Как отметил Сергей Новиков, оборудование в столице Ямала используется интенсивнее, чем в других учреждениях округа.

«Такая проблема не только в СОКБ. Здесь просто так сложился ряд обстоятельств. Одновременно вышел из строя КТ, потом МРТ, а потом ещё и второй КТ. Разбирались с причинами. По одному КТ – он был установлен в СОКБ в 2013 году, то есть будет скоро 11 год. Срок эксплуатации такой тяжёлой техники – от 7 до 10 лет. А трубка – основной элемент, с помощью которого выполняется исследование и самая дорогая часть аппарата, вообще рассчитана на 5 лет, но при интенсивном использовании её замена происходит ещё чаще. Мы посмотрели: аппараты в СОКБ использовались намного интенсивнее, чем в других муниципалитетах. При этом ломались аппараты и в Ноябрьске, и в Новом Уренгое. Чем интенсивнее работает, тем чаще ломается», – объяснил чиновник.

Как отметили в Депздраве под трансляцией прямого фира с Сергеем Новиковым, аппарат КТ починили и он уже работает, МРТ в процессе замены детали, «до конца года его работа будет возобновлена».

Ранее губернатора Ямала Дмитрий Артюхов также комментировал проблему обслуживания и ремонта иностранной медтехники. Он сообщил, что в Лабытнанги скоро появится аппарат МРТ, который станет резервным для Салехарда. «А вообще для всего Ямала положен только один аппарат МРТ. Он считается по числу населения – один на 400 тыс. человек. А мы фактически в каждый город закупаем», – сказал г-н Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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