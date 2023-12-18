Сильный ветер нарушил работу аэропорта Нового Уренгоя – суда не вылетают и не приземляются

Сильный ветер мешает работе аэропорта Нового Уренгоя – суда не могут взлететь и приземлиться. Прибывающие самолёты отправлены на запасные аэродромы в другие города Ямала и ХМАО, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

На аэродроме зафиксировано усиление ветра до 20м/с.

Рейс YC-90 из Москвы (Домодедово) приземлился в Надыме, самолёт из Омска отправлен в Салехард, ещё одно судно из Москвы совершило посадку в Нижневартовске. Рейс из Новосибирска прибыл в Надым, и третий рейс из Москвы отправился в Сургут, борт из Уфы приземлился в Нижневартовске.



«Ввиду неприбытия данных воздушных судов из аэропорта Нового Уренгоя задерживаются следующие регулярные рейсы:

– YC-89 в Москву (Домодедово).

– Рейс S7-2572 в Москву (Домодедово).

– Рейс SU-1523 в Москву (Шереметьево).

– Рейс UT-542 в Тюмень, – отмечают в ведомстве.



Жалоб от пассажиров в прокуратуру не поступало.

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