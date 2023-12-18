В Лабытнанги бухгалтер несколько лет воровала у своих клиентов деньги

Бухгалтер в Лабытнанги обманула клиентов, которых она обслуживала на аутсорсинге. Женщина украла у клиентов более 9 млн рублей. Подробности раскрывают в СУ СК ЯНАО.

Женщина занималась бухгалтерией бизнесменов на основании гражданского правого-договора. Клиенты предоставили ей полный доступ к банковским счетам.

«В период 2016 – 2019 годов бухгалтер похищала их денежные средства. Для конспирации она создала общество с ограниченной ответственностью и совершала хищение денег под видом погашения задолженности бизнесменов перед их постоянным поставщиком путём переводов различных сумм на счёт этого общества. Общая сумма похищенного составила 9 млн 300 тыс. рублей». – описали схем хищения в Следкоме.

Там добавили, что после этого женщина перевела деньги со счёта подконтрольной фирмы на счёт физического лица. Она сделала это, чтобы скрыть источник получения преступных доходов.

Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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