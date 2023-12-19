Губернатор Артюхов стал участником новогодней акции (ФОТО)

Губернатор Дмитрий Артюхов в преддверии Нового года сделал сюрприз маленьким ямальцам – глава региона стал участником акции «Тёплый день». Пять юных спортсменов получили от него боксёрскую грушу и перчатки, экипировку для тхэквондо, велосипед, баскетбольный мяч и форму. Для каждого ямальца губернатор подписал открытку.

Акция «Тёплый день» проводится в ЯНАО ежегодно. Получатели подарков – пожилые люди и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Дмитрий Артюхов далеко не единственный даритель. Стать Дедом Морозом для тех, кто не может купить желанную вещь сам, захотели многие жители автономного округа, а также компании, благотворители, общественники, трудовые коллективы. В этом году организаторам акции – это Молодёжное правительства автономии, нужно будет упаковать и доставить до получателей 1200 подарков.

«Отличная добрая акция, которая стала у нас традицией перед новогодними праздниками. У северян в крови – помогать тем, кто в этом нуждается. «Тёплый день» дает такую возможность каждому. Рад, что с каждым годом все больше ямальцев хотят исполнять мечты земляков», – отметил г-н Артюхов.

Как отмечают в пресс-службе губернатора, дети загадывали в качества подарка игрушки, книги, развивающие наборы, одежду, музыкальные инструменты, школьные принадлежности, гаджеты.

В этом году пункты сбора подарков работали не только в каждом муниципалитете, но и на базе представительств региона в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Второй год подряд ямальцы исполняют и нематериальные желания: сотрудники эколого-краеведческого музея подарили Вове из Муравленко экскурсию.

За 10 лет проведения акции «Теплый день» более 10 тысяч ребят, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и одиноких пожилых ямальцев получили поддержку от неравнодушных жителей округа.

фото - пресс-служба губернатора ЯНАО фото - аккаунт губернатора Дмитрия Артюхова в телеграм фото - аккаунт губернатора Дмитрия Артюхова в телеграм фото - аккаунт губернатора Дмитрия Артюхова в телеграм фото - аккаунт губернатора Дмитрия Артюхова в телеграм

Салехард, Наталья Ефремова

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