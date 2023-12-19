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Вторник, 19 декабря 2023, 10:27 мск

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Пьяный водитель, сбивший детей в Губкинском, ездил без прав

фото – СУ СК ЯНАО

Водитель «Лады Приоры», который летом сбил детей на переходе в Губкинском, уже был судим за вождение в пьяном виде. Об этом рассказали в следственном управлении СК Ямала. Агентство «Новый День» уже сообщало, что на этот раз суд решил отправить его в колонию на 5 лет.

ДТП с участием детей случилось 17 июля 2023 года в вечернее время. Водитель управлял «Ладой» в состоянии опьянения. Он обгонял другой автомобиль, оказался на встречной полосе и там наехал на двух девочек 2010 и 2017 года рождения, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Девочки получили травмы, которые квалифицируются как тяжкий вред здоровью.

«Правонарушитель лишён водительских прав и ранее привлекался к административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – отметили в Следкоме.

Ранее в прокуратуре уточняли, что в качестве дополнительного наказания осуждённый лишён прав на 3 года. Кроме того, удовлетворён иск прокуратуры о взыскании в пользу детей компенсации морального вреда в 1,8 млн рублей.

Губкинский, Наталья Ефремова

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