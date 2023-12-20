Губернатор Артюхов вручил ключи первым переселенцам в посёлке, где будут строить курорт

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи первым переселенцам из аварийного жилья в посёлке Харп.

12 семей переехали в капитальные дома. «В квартирах выполнена чистовая отделка, есть сантехника, электроплита на кухне», – уточнили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Всего к заселению в Харпе готовы два трёхэтажных дома, в них 48 квартир.

Шесть деревянных домов, из которых переехали ямальцы, снесут, на их месте построят новое жильё.

По словам г-на Артюхова, скоро Харп переживёт второе рождение, так как туристические проекты включают его в качестве опорного населённого пункта.

«Уже многое сделано: строится спорткомплекс с бассейном, идёт капремонт Дома культуры, появились благоустроенные пространства и дворы. В школе, которая очень скоро откроется после реновации, будут все условия для обучения и дополнительного образования детей. Обновим ДШИ, начальную школу и детский сад. Проект горнолыжного комплекса «Рай-Из», к строительству которого также скоро приступим, создаст центр притяжения в посёлке, даст новые рабочие места»,– сказал губернатор, которого цитируют в его пресс-службе.

Напомним, во время своей прямой линии глава региона обещал, что после завершения программы расселения ветхого аварийного в 2025 году начнётся новая программа. И тоже на 1 млн кв.м.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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