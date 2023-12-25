В Пуровском районе рыбаки в палатке отравились угарным газом

В Пуровском районе рыбаки, уснувшие в палатке, надышались угарным газом. Один из них, к сожалению, скончался, второй был найден без сознания. Мужчин обнаружил третий приятель, который ночевал отдельно – в машине. Следователи изучают обстоятельства трагедии.

«Трое местных жителей 23 декабря выехали на рыбалку. После распития спиртного двое из них заночевали в палатке вблизи посёлка Уренгой. Утром третий участник, ночевавший отдельно в автомобиле, обнаружил одного мужчину без признаков жизни (1978 года рождения), а второго (1979 года рождения), в бессознательном состоянии», – сообщили в следственном управлении СК Ямала.

Предварительная причина смерти – отравление углеводородом.

Новый Уренгой, Пуровский район, Наталья Ефремова

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