Следователи помогут ямальцам найти бойцов СВО, с которыми пропала связь

Ямальцы, потерявшие связь с близкими – участниками СВО, могут обращаться в следственный комитет. Следователи помогут найти родных, пропавших во время спецоперации.

Уже сейчас СК оказывает такую помощь.

Ямальцы могут не только лично обратиться в местный отдел Следкома, но и подать заявление дистанционно.

На сайте СУ СКР по ЯНАО функционирует интернет-приемная, с помощью которой можно направить обращение. Кроме того, круглосуточно работает телефон горячей линии для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 88007072610. Также граждане могут воспользоваться номером телефона дежурной службы: 8-951-985-99-79 и телефона доверия: 8-800-301-15-77

Салехард, Наталья Ефремова

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