российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 26 декабря 2023, 13:08 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Двоих погибших нашли в сгоревшем деревянном жилом доме в Новом Уренгое

фото – управление МЧС ЯНАО

В Новом Уренгое сегодня ночью сгорел частично расселённый дом, в жилище найдены тела двоих погибших. Огонь в районе Коротчаево в доме по адресу ул. Локомотивная,7 вспыхнул рано утром. В пожарную часть сообщение о ЧП поступило в 5:39. Дом трехквартирный, одноэтажный.

«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение кровли и двух квартир на площади 85 ккв.м. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются»,– уточнили в пресс-службе управления МЧС Ямала.

В 11:36 пожар был полностью потушен. Огнём повреждён дом по всей площади.

Причина пожара, виновный и ущерб будут установлены дознавателем МЧС России.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,