Двоих погибших нашли в сгоревшем деревянном жилом доме в Новом Уренгое

В Новом Уренгое сегодня ночью сгорел частично расселённый дом, в жилище найдены тела двоих погибших. Огонь в районе Коротчаево в доме по адресу ул. Локомотивная,7 вспыхнул рано утром. В пожарную часть сообщение о ЧП поступило в 5:39. Дом трехквартирный, одноэтажный.
«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение кровли и двух квартир на площади 85 ккв.м. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются»,– уточнили в пресс-службе управления МЧС Ямала.
В 11:36 пожар был полностью потушен. Огнём повреждён дом по всей площади.
Причина пожара, виновный и ущерб будут установлены дознавателем МЧС России.
Новый Уренгой, Наталья Ефремова
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