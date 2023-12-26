Двоих погибших нашли в сгоревшем деревянном жилом доме в Новом Уренгое

В Новом Уренгое сегодня ночью сгорел частично расселённый дом, в жилище найдены тела двоих погибших. Огонь в районе Коротчаево в доме по адресу ул. Локомотивная,7 вспыхнул рано утром. В пожарную часть сообщение о ЧП поступило в 5:39. Дом трехквартирный, одноэтажный.



«На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение кровли и двух квартир на площади 85 ккв.м. Во время тушения обнаружено двое погибших, личности устанавливаются»,– уточнили в пресс-службе управления МЧС Ямала.



В 11:36 пожар был полностью потушен. Огнём повреждён дом по всей площади.



Причина пожара, виновный и ущерб будут установлены дознавателем МЧС России.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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