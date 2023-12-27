Власти Ямала выделили 100 млн рублей на содержание дороги вдоль жд линии Обская-Бованенково

Власти Ямала будут содержать автодорогу вдоль железнодорожной линии Обская –Бованенково. На эти цели из бюджета округа АНО «Центр развития туризма на Полярном Урале» получит субсидию в 100 млн рублей.

«Постановлением предусматривается предоставление субсидии на содержание автомобильной дороги Станция-Обская – км.193. Дорога построена ПАО «Газпром» и передается округу на безвозмездной основе. Основное назначение – обслуживание объектов ТЭК и РЖД.», – говорится в пояснении пресс-службы правительства Ямала.

Компания «Ямалтрансстрой» характеризует объект как притрассовую автомобильную дорогу вдоль железнодорожной линии.

«Автодорога используется администрацией для жизнеобеспечения посёлков и факторий, расположенных вдоль железнодорожной линии, а именно фактории Щучья, Лаборовая и Паюта. Не менее важны и производственные вопросы, которые решает автодорога Обская – Паюта. В настоящее время автодорога используется различными организациями, в том числе осуществляющими геологоразведку на месторождениях полуострова Ямал»,– указано на сайте фирмы.

Почему дорогу будет содержать структура, созданная для развития туризма, не вполне ясно. Вероятно, она будет вести к каким-то туристическим объектам.

«Не использованный по состоянию на 1 января 2024 года остаток субсидии получатель субсидии вправе использовать на те же цели

до 31 декабря 2024 года в порядке, предусмотренном в договоре о предоставлении субсидии»,– говорится в документе о выделении субсидии.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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