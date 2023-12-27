Современные аппараты для определения диабета получили районные больницы Ямала

На Ямале районные больницы теперь смогут самостоятельно проводить диагностику сахарного диабета – раньше ямальцам приходилось делать такие обследования и мониторинг только в крупных больницах. Пять районных больниц округа получили анализаторы гликированного гемоглобина: в Надымском, Ямальском, Шурышкарском, Пуровском и Приуральском районах.

«Оборудование предназначено для оценки уровня сахара в крови и контроля состояния пациентов с диабетом, оно эффективно и для своевременного установления риска развития осложнений. Анализатор гарантирует высокую точность определения и рассчитан на 800 тестов. Большой сенсорный экран удобен для лаборанта. Результат исследования готовится две минуты, что существенно облегчает работу врача», – рассказывают в пресс-службе губернатора ЯНАО.

Оборудование делает более точные исследования по сравнению с традиционным измерением уровня глюкозы в крови: измерение уровня гликированного гемоглобина показывает среднее содержание сахара в крови за длительный период – от трёх до четырёх месяцев. Также уровень гликированного гемоглобина не зависит от физических нагрузок, приема пищи, лекарств, эмоционального состояния. А значит, врач назначит самое подходящее лечение с актуальными и нужными препаратами.

Аппарат также поможет определить эффективность проведённого за последние три месяца лечения больного и скорректировать терапию, дать рекомендации по питанию.

Салехард, Наталья Ефремова

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