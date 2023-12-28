Губернатор Артюхов жёстко обозначил задачи для мэров перед новым годом

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обозначил главам городов и районов задачи перед новым годом на последнем в 2023 году совете глав. В повестке были снежные завалы, итоги работы муниципальных чиновников, стандарты работы маршрутных автобусов, внедрение новых стандартов обучения детей в Волновахе. – подшефном регионе.

Первой темой стали предстоящие новогодние выходные. Глава округа поставил задачу обеспечить безопасность на Ямале и качественную работу всех коммунальных служб города, своевременный вывоз мусора. Г-н Артюхов сделал публичное замечание мэру Салехарда Алексею Титовскому.

«Важно, чтобы праздники на Ямале прошли для жителей спокойно и комфортно, в городах и посёлках был порядок. Уборка снега уже сейчас в повестке, количество обращений значительно выросло. В антирейтинге – Салехард. Город сегодня абсолютный лидер по количеству жалоб. Прошу вас в ближайшее время принять необходимые меры», – сказал Дмитрий Артюхов, которого цитируют в его пресс-службе.

Второй вопрос – программа мероприятий Года детства. Она ещё не свёрстана до конца. Глава округа попросил профильного зама – Ирину Новосёлову – завершить работу до февраля.

«Событийно этот год должен быть насыщенным. Необходимо до первого февраля принять все решения, чтобы Год детства начался как можно раньше, и не превратился в полугодие или квартал», – сказал губернатор.

Дмитрий Артюхов на совете глав представил второго специального представителя губернатора Ямала в Волновахском районе ДНР. Им стал опытный военный Александр Агафонов. Он вместе с Денисом Санниковым будет обеспечивать коммуникацию с подразделениями, где служат ямальцы.

В следующем году на Ямале начнут ещё тщательнее следить за работой общественного транспорта. В регионе вводят стандарт работы для маршрутных автобусов. Ямал обновил парк общественного транспорта – две трети перевели на газомоторное топливо. Кроме того, в муниципалитетах устанавливают тёплые остановки. С нового года для всех ямальцев, которые относятся к льготным категориям, с помощью карты «Морошка» проезд станет бесплатным. Продолжится внедрение искусственного интеллекта для контроля за состоянием водителей – это система «антисон».

В новом году Ямал будет делиться с Волновахой не только финансами и специалистами, но и наработками, удачными практиками.

Округ уже досрочно выполнил трёхлетние планы по восстановлению домов и инфраструктуры: привели в порядок 197 домов и общежитие. Для восстановления частных домов жителям предоставляют стройматериалы. Строители отремонтировали семь корпусов больницы, станцию переливания крови, 18 школ и 12 детских садов, музыкальную школу и школу искусств, два ПТУ, здание соцзащиты, храм, построили 29 спортивных площадок. Продолжается восстановление молодёжного центра и здания МФЦ.

По словам спецпредставителя губернатора в Волновахе Александра Кусенко, Депобр округа будет помогать внедрять в школах Волновахи обучение по профилям. Планируется, что оно станет доступно ученикам 6-11 классов уже с 1 сентября.

Также на совете глав отметили лучшие города и районы. Четыре муниципалитета получат по пять миллионов рублей: Ноябрьск, Лабытнанги, Приуральский и Тазовский районы.

Кроме того, замгубернатора Сергей Климентьев обнародовал победелей отраслевого конкурса достижений, который проводится по инициативе губернатора с этого года. Победы в нескольких номинациях собрал Губкинский: там лучший проект благоустройства, уличный каток и лучшая площадка дорожного строительства, на втором месте – Лабытнанги, Ноябрьск и Муравленко – по два проекта-победителя.

Призы – деньги (по три миллиона рублей за победу в каждом конкурсе). Деньги можно потратить на премирование и повышение квалификации сотрудников и развитие сферы.

Салехард, Наталья Ефремова

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