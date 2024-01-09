Два «новогодних» убийства расследуют ямальские силовики

Следователи сообщили о двух убийствах, которые произошли в новогодние праздники на Ямале – в Ноябрьске и Надыме.

В Надыме ЧП случилось после употребления алкоголя в ночь с 7 на 8 января. «Местный житель находился в гостях у знакомого. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого 48-летний гость нанёс не менее 4 ударов ножом в жизненно важные части тела потерпевшему», – сообщили в следственном управлении СК Ямала.

От ножевых ранений погиб 49-летний мужчина. Его нашла супруга. Она вызвала полицию. Примечательно, что подозреваемый в убийстве не пытался скрыться – он на момент прибытия полицейских находился в квартире, где и случилась поножовщина.

В Ноябрьске убийство произошло 2 января 2024 года.

«Мужчина 1983 года рождения пришёл к знакомому. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого гость нанёс удар ножом в область живота потерпевшему», – уточнили следователи.

Погиб 40-летний мужчина.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ноябрьск, Надым, Наталья Ефремова

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