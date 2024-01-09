Надымчане жалуются на холод в школе

Родители надымских школьников жалуются на холод в учебных классах. Пост с обращением опубликован 9 января в местном сообществе «Злой и добрый надымчанин». В ответ администрация школы предлагает теплее одевать детей.

«Скажите, у кого дети ходят в шестую школу, они не жалуются дома-там почему такой холод? Как дети выдерживают на уроках? И ещё по поводу раздевалки, может какие то лавочки поставить рядом, ну что это- места совсем нет, малыши прямо на полу складывают одежду и все ходят по ней»,– написал анонимный автор в паблике.

С ним согласились многие подписчики.

«Жалуются. Сказали обогреватель в классе стоит. А по поводу лавочек, шкафчиков в корридоре для начальной школы, я уже обращалась к директору»,– написала одна из подписчиц.

В официальном ответе школа уверяет, что в здании «температурный режим соответствует нормам санитарных правил».

«В морозные дни, особенно во время длительного отсутствия детей и работников, температура в здании немного понижается. Многие дети в школу приходят совсем легко одетые, в одной рубашке или водолазке, поэтому учителя просят родителей проследить, чтобы ребята в школу пришли в более тёплой одежде»,– указано в ответе учебного заведения.

Надым, Наталья Ефремова

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