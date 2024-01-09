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Вторник, 9 января 2024, 16:37 мск

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В Ноябрьске анонсировали строительство нового ТРЦ

В Ноябрьске анонсировали строительство нового торгового центра. Он должен появиться на пересечении ул. Цоя и ул. Гагарина. Дата открытия – конец 2026 года. Инвестор является резидентом Арктической зоны, говорится на инвестиционном портале ЯНАО.

ТРЦ будет носить название «ГРИН ПАРК». Его площадь составит 20 тыс.кв.м. Здание будет двухэтажным, там в том числе расположится кинотеатр и фудкорт.

Инвестор – ООО «ИТАН ГРУПП».

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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