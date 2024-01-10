В Салехарде в фастфуде мужчина разбил нос чужому ребёнку

В Салехарде в кафе «Ростик'с» в результате потасовки мужчина разбил нос подростку. Об этом сообщила мама пострадавшего мальчика в соцсетях. Полиция возбудила уголовное дело по факту ЧП. Однако родительница недовольна ходом его расследования и жалуется на волокиту.

Как сообщила женщина в группе «Подслушано в Салехарде» ВК, инцидент случился 24 декабря 2023 года.

«Моему ребёнку сломал нос взрослый мужчина, когда ребёнок зашёл с компанией после катка поесть в Ростик'с. Мужчина решил, что разговаривающие недалеко от его стола подростки (там были в основном девочки) ему мешают, а их разговор (разговаривали они между собой) ему не нравится»,– описала ЧП мама пострадавшего мальчика.

По её словам, нападавший позднее сообщил, что дети оскорбляли его родителей и поэтому он решил применить силу.

Женщина удивлена тем, что и полицейские, и остальные очевидцы, по её мнению, лояльно отнеслись к тому, что мужчина и в больнице продолжал уверять, что он прав, не мог держать себя в руках и вёл себя вызывающе.

«Полицейские, которые присутствовали при составлении документов, тепло его поприветствовали (рукопожатие двумя руками), как выяснилось, они хорошо знакомы. Медицинский работник приёмного покоя тоже тепло поприветствовал нападавшего, они также были знакомы»,– отмечает автор поста.

Мама пострадавшего пишет, что мальчик не является хулиганом. «Активный участник волонтёрского движения, несколько лет занимается волонтёрсивом, ежегодно участвует в параде к Дню Победы, участвует в коммандарме, посещает музыкальную школу, играет на гитаре, а также ежегодно участвует в олимпиадах по разным предметам и никогда не имел никаких приводов в полицию, не замечен в конфликтах»,– пишет женщина.

Жительница города недовольна качеством оказания помощи её сыну.

«В приёмном покое ему помощь не оказали вообще! Ему сделали снимок, сказали, что да, перелом костей носа со смещением костей и отправили домой, потому что «оказывать помощь вам некому». Это очень странно, и помощь как раз не оказал тот самый знакомый напавшего»,– рассказала горожанка.

Также недовольство вызвали действия полиции.

«Когда я через пару дней позвонила в полицию, уточнить как там дела, ответили что-то невнятное и ни до кого дозвониться не смогла. На следующий день я приехала туда лично, оказалось что дело завели вчера (видимо, после моего звонка), и скоро мне перезвонит дознаватель. Дознаватель позвонил один раз, пообещал вызвать, но не вызвал, после моего ответного звонка сказал, что дело уже не у него, у кого – он не знает, телефон начальника отдела постоянно не отвечает»,– описывает ситуацию жительница столицы Ямала.

Автор поста выяснила, что нападавший мужчина «имеет уже не одно уголовное дело, а сам бывший работник полиции, занимается единоборствами и боксом».

Агентство сделает запрос полицию.

Салехард, Наталья Ефремова

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