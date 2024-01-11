В Салехарде на заправках «Роснефть» кончился бензин

В Салехарде на двух заправках «Роснефти» есть проблемы с наличием топлива. Дата поступления бензина неизвестна. Также в столице Ямала есть АЗС «Лукойл» – о проблемах на их колонках пока не сообщается, пишет «Север-Пресс» 11 января 2024 года.



Как рассказали изданию на горячей линии «Роснефти», проблема связана с тем, что на одной заправке совсем закончился АИ-92, на другой – подходит к концу.

«Я связалась с данными АЗС. Да, действительно, такая ситуация присутствует [отсутствие бензина]. Вся информация будет передана вышестоящему руководству», – сообщили на «горячей линии».



В городе всего две заправки компании.

Салехард, Наталья Ефремова

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