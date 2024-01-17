В Ноябрьске мужчина забил насмерть своего пожилого отца

В Ноябрьске задержали мужчину, которого подозревают в убийстве пожилого отца. Подробности сообщают в следственном управлении СК Ямала.
«По данным следствия, 13 января 2024 года вернувшийся из мест лишения свободы 28-летний местный житель в ходе ссоры с отцом жестоко избил пожилого человека. На следующий день тело 70-летнего мужчины обнаружили родственники. Как установила судебно-медицинская экспертиза, смерть потерпевшего наступила в результате причинения ему закрытой черепно-мозговой травмы», – уточнили в Следкоме.
Квалификация уголовного дела – ч. 4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Ноябрьск, Наталья Ефремова
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