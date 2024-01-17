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Среда, 17 января 2024, 20:31 мск

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В Надыме тушат горящий магазин «Красное и белое»

фото – тг-канал управления МЧС Ямала

В Надыме вечером 17 января тушат магазин «Красное и белое». Сейчас площадь пожара составляет 800 кв. м. На месте работает 24 человека личного состава и 6 единиц спецтехники МЧС.

Пожар вспыхнул в одноэтажном здании магазина около 20 часов. Торговая точка расположена по улице Комсомольская 6Б.

«Через 3 минуты пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдался дым и горение кровли на площади 80 кв.м. Людей внутри здания не было»,– уточнили в управлении МЧС Ямала.

Погибших и пострадавших нет, угрозы рядом стоящим зданиям нет.

Надым, Наталья Ефремова

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