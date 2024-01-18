Три человека погибли после столкновения «Лады» с дорожной техникой на ямальской трассе

Смертельное столкновение автогрейдера и российского автомобиля произошло ночью 18 января 2024 года на ямальской трассе. Погибли три человека.
ДТП случилось около 01:28 на 352 км автодороги «Сургут – Салехард».
«Водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля не учёл безопасную дистанцию. Водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжёлом состоянии в больницу города Муравленко»,– говорится в сообщении Госавтоинспекции Ямала.
В прокуратуре взяли проверку на контроль. Там уточняют, что отечественный автомобиль марки «Лада Приора».
Салехард, Наталья Ефремова
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