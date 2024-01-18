Три человека погибли после столкновения «Лады» с дорожной техникой на ямальской трассе

Смертельное столкновение автогрейдера и российского автомобиля произошло ночью 18 января 2024 года на ямальской трассе. Погибли три человека.

ДТП случилось около 01:28 на 352 км автодороги «Сургут – Салехард».

«Водитель автомобиля «ВАЗ» допустил столкновение с движущимся впереди автогрейдером. По предварительной информации, 26-летний водитель автомобиля не учёл безопасную дистанцию. Водитель и два пассажира погибли на месте происшествия, один пассажир доставлен в тяжёлом состоянии в больницу города Муравленко»,– говорится в сообщении Госавтоинспекции Ямала.

В прокуратуре взяли проверку на контроль. Там уточняют, что отечественный автомобиль марки «Лада Приора».

Салехард, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube