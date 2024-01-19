Чиновники заплатят за травмировние ребёнка во время игры в футбол на Ямале

Администрация Шурышкарского района заплатит за травму ребёнка на детской площадке. После проверки прокуратуры выяснилось, что площадка находится в плохом состоянии. Сумма компенсации – 20 тыс. рублей.

«В сентябре 2023 года мальчик находился на игровой площадке в селе Шурышкары. В процессе игры в футбол он получил травму – рваную рану нижней трети правой голени. Причиной травмирования явилось ненадлежащее техническое состояние игровой площадки», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Прокуратура района внесла представление местным чиновникам, а также пошла в суд.

Нарушения устранены, игровая площадка приведена в соответствие с требованиями законодательства.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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