Чиновники заплатят за травмировние ребёнка во время игры в футбол на Ямале

Администрация Шурышкарского района заплатит за травму ребёнка на детской площадке. После проверки прокуратуры выяснилось, что площадка находится в плохом состоянии. Сумма компенсации – 20 тыс. рублей.
«В сентябре 2023 года мальчик находился на игровой площадке в селе Шурышкары. В процессе игры в футбол он получил травму – рваную рану нижней трети правой голени. Причиной травмирования явилось ненадлежащее техническое состояние игровой площадки», – рассказали в прокуратуре Ямала.
Прокуратура района внесла представление местным чиновникам, а также пошла в суд.
Нарушения устранены, игровая площадка приведена в соответствие с требованиями законодательства.
Шурышкарский район, Наталья Ефремова
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