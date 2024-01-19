Семья ямальского подростка, который травил сверстников, заплатит компенсации

Прокуратура защитила права ямальских подростков, которых травил агрессивный сверстник. Ведомство подало иск в суд, и теперь семья обидчика будет платить компенсацию семьям юноши и девушки. Юноша получит 30 тыс.рублей, девушка – 100 тыс.рублей.

События происходили в 2022 году в одном из посёлков Надымского района. Агрессивный юноша сначала вывел в лес и избил мальчика, затем вывел его вместе с девушкой.

Каждый раз он материл своих сверстников и оскорблял, а также снимал эти унижения на видео. Эти ролики он потом рассылал всем знакомым.

В распоряжении агентства «Новый День» есть решение суда, в котором и описаны все эти подробности.

Агрессивный мальчик, по словам отца одного из пострадавших, хвастался тем, что его родители занимают руководящие посты. Мама хулигана в суд решила не приходить. Адвокат семьи тоже.

Прокуратура настаивала на том, что подростки испытали моральные страдания. Также семья пострадавшего мальчика предоставила справки о том, что здоровье подростка ухудшилось из-за переживаний.

О травле стало известно, когда ролики разошлись по району. Родители пострадавших несовершеннолетних пошли в полицию и прокуратуру.

Надымский район, Наталья Ефремова

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