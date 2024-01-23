В правительстве ЯНАО после годового ожидания чиновница получила пост директора департамента

В правительстве Ямала назначение – пост директора государственно-правового департамента ЯНАО заняла Зульфия Кадырова. В течение года до назначения она исполняла обязанности руководителя ведомства. О кадровых решениях сообщает сайт правительства.

Согласно официальной справке, г-жа Кадырова родилась в 1976 году в селе Мужи Шурышкарского района. В 2001 году окончила Уральский институт коммерции и права по специальности «Юриспруденция». В 2005 – Тюменский госуниверситет, специальность «Государственное и муниципальное управление». В 2019 году повысила квалификацию в госуправлении, получив диплом магистра с отличием РАНХиГС при президенте РФ.

Трудовую деятельность начала в 1996 году в окружном суде. Затем работала на разных должностях в Управлении Министерства юстиции РФ по ЯНАО. В 2002 году перешла на службу в администрацию округа, где занималась обращениями граждан, взаимодействием с органами местного самоуправления. В течение 15 лет возглавляла юридическое управление департамента внутренней политики ЯНАО.

«В новой должности будет заниматься координацией правотворчества, организационным обеспечением работы мировых судей, реализацией полномочий в судебной системе, адвокатуре и нотариате, обеспечением ямальцев бесплатной юридической помощью», – говорится на сайте правительства округа.

Салехард, Наталья Ефремова

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