В Лабытнанги мужчины получили судимость за покупку рыбы

В Лабытнанги осудили мужчин, которые купили для личного использования краснокнижного осётра. Они приобрели у жителя соседнего Приуральского района 27 рыбин.

«В марте 2023 года трое мужчин из Лабытнанги приобрели 27 особей сибирского осётра, отнесённого к водным биологическим ресурсам особо ценных видов, занесённых в Красную книгу РФ. С целью дальнейшего использования рыбы в личных целях они погрузили осётров в багажник автомобиля и отправились обратно в Лабытнанги, однако по дороге были задержаны в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий сотрудниками полиции», – уточнили в следственном управлении СК Ямала.



В отношении продавца уголовное дело выделено в отдельное производство.



По решению суда покупатели рыбы должны отправиться на исправительные работы на 1 год с удержанием 10% в доход государства.

Мужяины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершённые группой лиц по предварительному сговору).

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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