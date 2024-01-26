В 5 районах и городах Ямала обнаружили проблемы с питьевой водой

В пяти муниципалитетах Ямала санитарные врачи нашли лишние примеси и бактерии в питьевой воде.

«В 2023 году на территории округа проведено 17265 исследований, из них 22% исследований питьевой воды из разводящей сети по бактериологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям санитарных норм и правил. Обнаружено превышение показателей по марганцу и железу, по показателю цветность»,– рассказали в управлении Роспотребнадзора Ямала.

Специалисты направили сообщения главам администрации городов Салехард, Лабытнанги, Надымский район, Тазовский, Пуровский районы с требованиями принять меры по данному факту.

Салехард, Наталья Ефремова

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