В 5 районах и городах Ямала обнаружили проблемы с питьевой водой

В пяти муниципалитетах Ямала санитарные врачи нашли лишние примеси и бактерии в питьевой воде.
«В 2023 году на территории округа проведено 17265 исследований, из них 22% исследований питьевой воды из разводящей сети по бактериологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям не отвечают требованиям санитарных норм и правил. Обнаружено превышение показателей по марганцу и железу, по показателю цветность»,– рассказали в управлении Роспотребнадзора Ямала.
Специалисты направили сообщения главам администрации городов Салехард, Лабытнанги, Надымский район, Тазовский, Пуровский районы с требованиями принять меры по данному факту.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»