«Арктический» министр Чекунков попросил уделить внимание транспорту в Новом Уренгое и Салехарде

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудил с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым мастер-планы опорных городов в автономии, а также принял участие в церемонии открытия года семьи в Салехарде.

В число опорных городов вошли Ноябрьск и Новый Уренгой, агломерация Салехард-Лабытнанги. Курирует создание мастер-планов Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Г-н Чекунков отметил, что в мастер-планах агломерации городов Салехард и Лабытнанги, а также Нового Уренгоя должны быть предложены решения в сфере транспорта.

«Мы к Ямалу предъявляем высокие требования. Поскольку это легендарная земля, экономическая территория мирового значения. Мы рассчитываем, что Ямал покажет класс: во всех смыслах, в том числе и в разработке этих мастер-планов. Потому что Ямал – это больше чем газ. Но мы видим и огромный потенциал для развития арктического туризма», – сказал министр, слова которого цитируют в пресс-службе губернатора автономии.

Там добавили, что в документе уделят внимание туризму. Центральным объектом станет планируемый горнолыжный комплекс Рай-Из. Обсудили также планируемую масштабную модернизацию авиаузла в Салехарде.

Помимо этого министр посетил Лабытнанги, где состоялась презентация проекта промышленного парка «Обской причал». Территория объединяет производственные объекты, логистическую зону, склады и офисные помещения. Как предполагают власти округа, промышленный парк станет основным опорным узлом для освоения новых месторождений и точкой притяжения промышленных и нефтесервисных организаций на Ямал. В конце прошлого года на территории промпарка начал работать первый резидент ООО «Техно-Ямал» – производитель строительных материалов.

Во время открытия года семьи и детства губернатор Дмитрий Артюхов анонсировал новые меры поддержки. «Договорились сделать для ребят из многодетных семей проезд в общественном транспорте в округе бесплатным по карте «Морошка». Компенсируем многодетным семьям часть стоимости услуг управляющих компаний. Вместе с действующей льготой на оплату коммунальных счетов это заметно сэкономит семейный бюджет», – написал глава региона в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что в ближайшее время изменятся условия предоставления арктической ипотеки: «вопрос ограничений по стоимости квадратного метра, установленной Минстроем, решится – тема на особом контроле», – пояснил г-н Артюхов.

Салехард, Наталья Ефремова

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