В Пуровском районе по решению суда закрыли гостиницу

В Пуровском районе, в посёлке Уренгой, закрыли гостиницу из-на нарушения норм пожарной безопасности. Речь идёт о гостинице «Медведица».
«Здание гостиницы эксплуатируется без систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, передачи сигнала в подразделение пожарной охраны. Также выявлены другие нарушения, которые в совокупности создавали реальную угрозу вреда жизни и здоровью граждан в случае возникновения пожара», – уточнили в прокуратуре Ямала.
Прокурор района обратился с иском в суд. Собственник должен устранить недостатки за тот период, пока его отель не работает.
Пуровскй район, Наталья Ефремова
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