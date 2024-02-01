Отдел Росрыболовства на Ямале возглавил борец с браконьерством

Отдел Росрыболовства по ЯНАО возглавил Александр Могилевцев. Об этом сообщается 1 февраля на сайте ведомства.

В декабре 2023 года губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вручил ему медаль «За борьбу с браконьерством».

До прихода в Росрыболовство г-н Могилевцев работал в системе МВД. Неоднократно награждён медалями МВД «За отличие в службе» I, II и III степеней, медалью «За доблесть в службе», почётными грамотами и благодарностями УМВД России по ЯНАО и иных ведомств.

«Свою трудовую деятельность Александр Могилевцев осуществляет, не считаясь с личным временем, сложными условиями, возникающими при исполнении служебной деятельности, использует и грамотно применяет в практической деятельности нормативно-правовые акты РФ в сфере охраны водных биологических ресурсов, регламентирующие правила рыболовства. Александр Могилевцев проявляет качества грамотного руководителя, амбициозность и смелось при решении поставленных задач», – характеризируют нового управленца в Нижнеобском управлении Росрыболовства.

Салехард, Наталья Ефремова

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