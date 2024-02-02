В школе Нового Уренгоя работают силовики из-за звонка об угрозе

В школе #8 в Новом Уренгое работают спецслужбы. Учеников распустили по домам. Причина – звонок о террористической угрозе, который поступил в учебное заведение сегодня.

«2 февраля около 11 часов дня в приемную школы поступил телефонный звонок с сообщением об угрозе. Были оперативно привлечены все силы и средства, обеспечена безопасность учеников, педагогов и персонала. На месте работают спецслужбы»,– уточнили в мэрии города.

Там уверили, что звонок был фейковый – это показала экспертиза.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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