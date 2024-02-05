Дети с вейпами стали проблемой для сетевой пиццерии в Лабытнанги

Подростки с вейпами стали проблемой для сетевого кафе «Додо пицца» в Лабытнанги. Дети курят электронные сигареты в зале заведения общепита, подолгу сидят за столиками, занимая места, и ругаются бранью на посетителей, если те сделали им замечание. Пост об этом был опубликован одним из жителей города в местном сообществе «Лабытнанги info» в комментариях представитель кафе подтвердила, что дети действительно не всегда ведут себя корректно.

«Сегодня зашли в Додо вечером и это ужас! Полным полно подростков, сидят курят свои штуки.. сесть не куда, на просьбы молодёжи освободить нам с семьей столик, ругаться бранью…

Обратились к сотрудникам, спросили почему так и не принимают меры ?! На что получили ответ: К нам должны были рейдами приходить с КДН и полиция, но пришли один раз!

В туалет тоже не попасть, там тоже они по 3 человека сидят и курят!», – написал житель города.

Он попросил мэрию города принять меры по отношению к подросткам.

В комментариях менеджер заведения Анна Петрова сообщила, что сотрудники пиццерии постоянно передают сообщения о нарушениях общественного порядка в органы, однако ситуация не меняется.

«Данная проблема приобретает острый характер. Коллектив ресторана делает всё возможное, что находится в наших полномочиях: заявляем в надзорные органы, предоставляем факты нарушения общественного порядка, проводим беседы. Курение и нецензурная брань в общественных заведениях – это недопустимо на административном уровне, но все замечания игнорируются подрастающим поколением, а наша задача в первую очередь обеспечить качественной продукцией город, но не воспитательная. Ресторан подвергается постоянному вандальному воздействию.< …> Сотрудники пиццерии не могут противостоять целым группам детей, так как у нас нет на это должных компетенций», – написала представитель сетевого кафе.

Она добавила, что сотрудники не могут публиковать видеозаписи с камер наблюдения в открытом доступе, так как на них могут быть другие посетители. Кроме того, законодательство защищает несовершеннолетних от распространения видео и фотоматериалов без согласия родителей.

В комментариях под постом отметились и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Они предложили сотрудникам и посетителям пиццерии обращаться в полицию.

«Подобное поведение подростков подпадает под административную ответственность. В ходе рейдовых мероприятий сотрудникам разъяснена необходимость незамедлительного сообщения в ОМВД России «Лабытнанги». Если вы стали свидетелем нарушения общественного порядка, просим позвонить по короткому номеру 112», – написали с аккаунта комиссии.

При этом подписчики говорят, что силовики не считают такое поведение детей нарушением закона и не принимают мер.

«При мне летом дважды вызывали, они приезжают, говорят что они ничего не могут сделать, якобы это не нарушение и уезжают, так кому верить? Если вы говорите, что нужно звонить в полицию, а полиция ничего не предпринимают, а подростки потом обсуждают как устроить «темную» сотрудникам пиццерии, толпой по одному вылавливать. Сам слышал как-то раз разговор когда выходил с детьми из пиццерии», – написал пользователь

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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