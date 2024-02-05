В Новом Уренгое наказали автохама после фото в соцсетях

В Новом Уренгое правоохранители оштрафовали водителя, который припарковал машину на пешеходной дороге у школы. Правоохранители заинтересовались автохамом после того, как фото нарушителя опубликовали в соцсетях.

«Внимание автоинспекторов привлекла публикация, размещённая в социальной сети одной из городских групп, на которой зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем иномарки. Водитель совершил заезд на тротуар вблизи образовательного учреждения, в результате чего школьникам приходилось обходить автомобиль по снежным сугробам. При проверке информации инспекторы установили факт нарушения», – говорится в сообщении ГИБДД ЯНАО.

Водитель, который не посчитал нужным подумать о пешеходах – 49-летний мужчина. Он привлечён к административной ответственности.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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