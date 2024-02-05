На кофемашины для правительства Ямала потратят почти миллион

Управление делами правительства ЯНАО закупает 10 кофемашин. На устройства для приготовления ароматного напитка чиновники готовы потратить почти 1 млн рублей. Сейчас поставщика ищут через сайт госзакупок.

Цена одной кофемашины – 98 тыс. рублей.

Среди требований заказчика – одновременное приготовление двух напитков, цветной дисплей, автоматический капучинатор с разной степенью плотности пены. А также наличие готовых настроек для различных напитков.

Источник расходов – бюджет округа.

Доставка товара осуществляется по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Чапаева, д. 45, склад ГУ «ПТО УД ЯНАО».

Заказчик уже определился с моделью-фаворитом. Это Delonghi Dinamica Plus. Именно такие машины указаны в документе по расчёту начальной максимальной цены.

Салехард, Наталья Ефремова

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