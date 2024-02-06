На Ямале тушением лесных пожаров теперь будут заниматься два департамента

На Ямале департамент гражданской защиты и пожарной безопасности получит новые полномочия – теперь ведомство будет отвечать за тушение лесных пожаров. Ранее этим занимался департамент природных ресурсов и экологии. Проекты постановлений правительства и губернатора с перераспределением полномочий опубликовали на сайте правительства округа.

В положение о департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ) чиновники вносят несколько новых статей. Структура будет заниматься авиационным и космическим мониторингом на землях лесного фонда, обеспечением средствами тушения пожаров, а также непосредственно тушением.

В полномочиях департамента природных ресурсов останется выполнение мер пожарной безопасности в лесах, тушение лесных пожаров. То есть ведомства будут заниматься лесными пожарами совместно.

Как говорится в пояснениях пресс-службы правительства Ямала, полномочия по охране лесов от пожаров перераспределяют между двумя департаментами, потому что мониторингом и тушением пожаров теперь займётся ГКУ «Ямалспас».

«Это повысит скорость реакции на возникающие пожары и увеличит эффективность службы. Для этого диспетчерские службы, действующие на базе ГКУ «Ямалспас» и РДС, объединят в централизованную диспетчерскую службу. Сокращаемые в связи с объединением сотрудники будут переведены на смежные должности.», – говорится в сообщении правительства округа.

Напомним, оба департамента – природных ресурсов и гражданской защиты – курирует заместитель губернатора ЯНАО Андрей Гаранин.

Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 мая 2024 года.

Салехард, Наталья Ефремова

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