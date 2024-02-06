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Вторник, 6 февраля 2024, 18:40 мск

Новости Ямал

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Прокуратура проведёт проверку из-за песца на взлётной полосе в Салехарде

В Салехарде на взлётную полосу выбежал песец. Животное, к счастью, не повлияло на посадку самолёта и не пострадало. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку из-за инцидента.

О происшествии в ведомстве узнали из прессы (сообщение о песце пояивлось в тг-канале «Авиаторщина», а потом и в СМИ). «Выявлена публикация о том, что 05.02.2024 экипаж Airbus-А320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс по маршруту Москва (Домодедово)-Салехард, после посадки в аэропорту г. Салехард в 300 метрах заметил песца, перебегающего ВПП»,– уточнили в прокуратуре.

Столкновения не произошло. Песец убежал.

Салехард, Наталья Ефремова

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