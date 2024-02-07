В Салехарде стартовал конкурс юных музыкантов под председательством Мацуева

В Салехарде стартовал конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала». На церемонии открытия звучали произведения русской и зарубежной классики в исполнении народного артиста России Дениса Мацуева совместно со знаменитыми юными дарованиями, лауреатами международных конкурсов: Елисеем Мысиным, Полиной Тхай, Лукой Моромовым. Денис Мацуев является художественным руководителем конкурса.

«Конкурсная программа будет длиться на протяжение недели. Вход на прослушивания свободный. 11 февраля конкурс завершится выступлениями лауреатов первых премий в сопровождении Московского Государственного академического симфонического оркестра», – говорится в группе конкурса.

Из 146 присланных заявок на конкурс, направленных претендентами из восьми стран, члены жюри под руководством председателя и художественного руководителя конкурса г-на Мацуева отобрали 15 победителей I-го отборочного этапа для участия в очных турах.

Как отметил Денис Мацуев, идея организовать такой конкурс принадлежала Дмитрию Артюхову. Она пришла ему в голову спонтанно. По словам музыканта, губернатор любит классическую музыку, кроме того, концерты самого Дениса Мацуева на Ямале всегда собирают залы. Денис Мацуев напомнил, что г-н Артюхов сам пианист. «И когда мы с ним познакомились, я понял, что в этом регионе будут сказочные вещи», – поделился воспоминаниями и своими мыслями пианист.

Глава Ямала поблагодарил членов жюри, которые не побоялись в феврале прилететь на Ямал. Отметим, среди членов жюри – гости из США, других регионов России, Германии, Бельгии, Финляндии, Швейцарии, Китая.

На церемонии открытия присутствовали главы Ноябрьска и Нового Уренгоя – Алексей Романов и Андрей Воронов.

Салехард, Наталья Ефремова

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