На трассе Салехард-Надым появилась мобильная связь

На трассе Надым – Салехард появилась сотовая связь и интернет. Об этом отчиталась компания «Мегафон».

Длина дороги 344 км.

«Голосовую связь и скоростную передачу данных на трассе обеспечивают современные 2G и LTE базовые станции. Поскольку вдоль автодороги отсутствует электроснабжение, то для установки оборудования специалисты МегаФона запустили магистраль на восьми дизель‑генераторных установках. Надёжность антенно‑мачтовых конструкций обеспечивает специальный фундамент, который закладывают при размещении инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты»,– рассказали в компании.

Связь на трассе ранее отсутствовала.

Салехард, Наталья Ефремова

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