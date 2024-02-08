Следователи проверят тазовских чиновников из-за предоставления непригодного жилья семье с детьми

Следователи проверят сотрудников администрации Тазовского района из-за непригодного жилья, которое предоставили семье с детьми. По версии чиновников, семья согласилась на комнату без туалета. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил местным силовикам разобраться в вопросе.
О том, что семье в селе Антипаюта предоставили грязную комнату без тепла и туалета, стало известно из соцсетей. В сообществе «ЧП Ямал» опубликовали фото жилища.
«На момент получения ключей квартира находилась в запущенном состоянии (фото прикладываю), так же нет туалета и ванной комнаты. В квартире очень холодно, невозможно детей туда приводить», – говорится в посте.
В семье, которая получила такое жильё, воспитываются дети-сироты.
Как уточнили в администрации района в комментариях в соцсетях, на личном приеме у главы села Антипаюта заявитель попросил помочь с временным жильем на территории села.
«К сожалению, других вариантов, кроме этой квартиры, не было. Гражданин, которому было предложено жилье, осмотрел квартиру и изъявил желание в ней проживать. После этого гражданин подписал договор краткосрочного найма. Жалоб от него в адрес администрации с. Антипаюта не поступало, но специалисты обязательно свяжутся с гражданином для оказания содействия»,– говорится в комментарии.
Тазовский район, Наталья Ефремова
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