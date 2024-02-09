С ямальского дома престарелых взыскали компенсацию из-за пролежней пенсионерки

Прокуратура проверила условия ухода за престарелой женщиной в Лабытнанги. Выяснилось, что из-за плохого обращения в Харпском доме-интернате для престарелых и инвалидов «Мядико» у женщины образовались пролежни.
Проверку попросила провести дочь инвалида.
«В августе 2023 года женщина, являющаяся инвалидом I группы, для получения набора социальных услуг помещена в Харпский дом-интернат. Вместе с тем социальные услуги по уходу за пожилой женщиной оказывались ненадлежащим образом, в связи с чем у нее на теле образовались пролежни», – выяснили в прокуратуре.
Прокурор города в защиту прав инвалида обратился с иском в суд о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. В пользу пенсионерки взыскано 50 тыс. рублей
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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